TotalEnergies EP Gabon : Le résultat net s'est établi à 17 M$ au deuxième trimestre, en baisse de 23%

(Boursier.com) — TotalEnergies EP Gabon présente ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2023. Le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par le groupe s'est élevé à 75,8 $/b au deuxième trimestre 2023, en hausse de 2% par rapport au premier trimestre 2023 en raison des conditions de marché plus favorables au brut de qualité Mandji et de la baisse des tarifs de fret maritime.

Sur le premier semestre 2023, le prix de vente moyen (75,1 $/b) est ressorti en baisse de 26% par rapport au premier semestre 2022 (101,0 $/b).

La production de pétrole brut de TotalEnergies EP Gabon s'est élevée au deuxième trimestre 2023 à 15,7 kb/j, en baisse de 3% par rapport au premier trimestre 2023 (16,2 kb/j), en raison principalement de l'arrêt quinquennal du champ d'Anguille débuté en juin 2023 et du déclin naturel des champs.

Au premier semestre 2023, la production de pétrole brut de TotalEnergies EP Gabon s'est élevée à 16 kb/j, en hausse de 11% par rapport au premier semestre 2022 (14,4 kb/j). Cette évolution marque une reprise relativement au premier semestre 2022 marqué par l'impact défavorable d'évènements opérationnels, et plus particulièrement par l'incident au terminal pétrolier du Cap Lopez ayant entrainé un arrêt de la production durant 19 jours.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023 s'élève à 107 M$, en progression de 2% par rapport au premier trimestre 2023 (105 M$), en ligne avec l'amélioration des prix moyens des bruts commercialisés par TotalEnergies EP Gabon. Les volumes de brut vendus se sont élevés à 1,33 Mb, en légère hausse par rapport au premier trimestre 2023.

Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires s'est établi à 212 M$, en baisse de 20% par rapport au premier semestre 2022 du fait principalement du recul du prix moyen de vente sur la période.

Le flux de trésorerie d'exploitation du deuxième trimestre 2023 s'élève à 63 M$, contre 58 M$ au premier trimestre 2023, impacté positivement par l'amélioration du besoin en fonds de roulement entre les deux périodes comparées.

Sur les 6 premiers mois de l'année 2023, le flux de trésorerie d'exploitation s'établit à 121 M$, en baisse de 10% par rapport au premier semestre 2022 (134 M$) du fait du recul des prix moyens de vente sur la période.

Les investissements pétroliers s'élèvent à 25 M$ au deuxième trimestre 2023, en progression de 4% par rapport au premier trimestre 2023 (24 M$). Ils couvrent essentiellement les dépenses liées à la campagne d'intervention sur les puits, aux projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'aux travaux d'intégrité et d'amélioration réalisés durant l'arrêt quinquennal du champ d'Anguille.

Au premier semestre 2023, les investissements pétroliers s'élèvent à 49 M$, en hausse par rapport au premier semestre 2022 (14 M$), reflétant le démarrage de la campagne d'intervention sur les puits, l'accélération des travaux d'intégrité et les projets de réduction des émissions directes de gaz à effet de serre.

Le résultat net s'établit à 17 M$ au deuxième trimestre 2023, en baisse de 23% par rapport au premier trimestre 2023 (22 M$). Il est impacté négativement par la baisse de la production et la hausse des charges d'exploitation en partie due à l'accroissement d'activité lié à la préparation de l'arrêt quinquennal du champ d'Anguille, et positivement par la hausse du prix de vente moyen et les volumes de pétrole brut commercialisés par TotalEnergies EP Gabon.

Au premier semestre 2023, le résultat net s'établit à 39 M$, contre 24 M$ au premier semestre 2022. Il est impacté positivement par l'application de nouveaux termes fiscaux conformément aux accords signés en décembre 2022 et par l'amélioration de la rémunération des positions de trésorerie sur la période, et négativement par le recul des prix de vente moyens et par la hausse des charges d'exploitation.

Faits marquants depuis le début du deuxième trimestre

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de TotalEnergies EP Gabon s'est réunie le 31 mai 2023 à Port-Gentil et a approuvé le versement d'un dividende net d'impôt de 22,22 dollars US par action au titre de l'exercice 2022, soit 100 millions de dollars US.

Ce dividende a été mis en paiement le 09 juin 2023 pour une contrevaleur de 20,80 euros par action sur la base du cours du dollar de la Banque centrale européenne du 31 mai 2023 fixé à 1,07 dollar US pour un euro.

Compte tenu du contexte actuel, TotalEnergies EP Gabon indique que sa priorité est "d'assurer la sécurité de ses employés et de ses installations".