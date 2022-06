TotalEnergies EP Gabon : de retour d'AG

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de TotalEnergies EP Gabon s'est réuni ce jour à Libreville, sous présidence de M. Henri-Max NDONG NZUE.

Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration, dont :

L'approbation des comptes de l'exercice 2021 qui font apparaître un résultat net de 33 M$ selon le référentiel IFRS et de 24 M$ selon référentiel OHADA ;

L'approbation de la distribution d'un dividende net d'impôt au titre de l'exercice 2021 de 16,67 dollars par action soit 75 M$ pour l'ensemble des actionnaires ;

Le renouvellement des mandats d'administrateur de l'Etat Gabonais et de MM. Stéphane BASSENE, Olivier JOCKTANE et Bertrand BRUN pour une durée de deux ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de 2023 ;

La fixation du plafond de la rémunération globale des commissaires aux comptes pour l'établissement de leurs rapports sur les comptes de l'exercice 2021.

Le résultat détaillé du vote des résolutions sera mis à disposition sur le site internet de la société à l'adresse www.ep.totalenergies.ga dans les prochains jours.

Le Conseil d'administration réuni ce jour a adopté les modalités de paiement du dividende. Le dividende de 16,67 dollars par action sera payé en euro à compter du 10 juin 2022 pour une contre-valeur de 15,56 euros sur la base du cours du dollar de la Banque centrale européenne du 31 mai 2022 (ou sa contre-valeur en Francs CFA) fixé à 1,0713 dollar pour un euro.