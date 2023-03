TotalEnergies EP Gabon : 340 M$ de résultat net en 2022 et 22,2$ de dividende

(Boursier.com) — Soutenu par la hausse du prix moyen, le chiffre d'affaires de TotalEnergies EP Gabon s'élève à 521 millions de dollars sur l'exercice 2022 (655 M$ pour l'exercice précédent).

Au 4e trimestre, TotalEnergies EP Gabon a prolongé son partenariat avec la République gabonaise en signant un nouvel avenant à sa Convention d'Etablissement et un nouveau Contrat d'Exploitation et de Partage de Production (CEPP) sur le permis Baudroie-Mérou Marine G5-143. Compte tenu de ces éléments, le résultat net de l'exercice 2022 s'établit à 340 M$ (33 M$ pour l'exercice 2021). Il est impacté positivement par un produit d'impôts différés lié à l'aménagement de la fiscalité conclu avec la République gabonaise, la hausse des prix moyens des bruts vendus par la société, la baisse des coûts d'exploitation et des amortissements. Et, négativement, par la baisse des volumes vendus, la hausse de la charge d'impôts et par une charge exceptionnelle de dépréciation d'actifs (29 M$ après impôts) constatée au 4e trimestre 2022.

Le Conseil d'administration, constatant le niveau de résultat distribuable et confiant dans la solidité du bilan de la société, notamment l'absence d'endettement, a décidé de proposer à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, convoquée le 31 mai 2023, la distribution d'un dividende de 22,22 dollars par action, soit 100 M$ pour l'ensemble des actionnaires.

Ce dividende sera payable en euros (ou sa contre-valeur en francs CFA) sur la base du cours euro/dollar au jour de l'Assemblée générale ordinaire.