TotalEnergies : encore du soutien

(Boursier.com) — La bonne tenue des cours du pétrole profite encore au compartiment de l'or noir en bourse de Paris avec un baril de brent au-dessus des 75$. A Paris, TotalEnergies pointe en hausse de 1% à 39 euros. Dans son dernier rapport mensuel, l'Opep estime que le monde restera confronté à un déficit d'approvisionnement en pétrole dans les mois à venir, même si ses membres relancent, un peu, leur production. Malgré la menace du variant Delta du Covid-19, la consommation de carburant se redresse tandis que la production de brut, de la mer du Nord aux États-Unis en passant par le Mexique est plus faible que prévu. "On s'attend désormais à ce que le rythme de la reprise de la demande pétrolière soit plus soutenu et se fasse sentir majoritairement en 2022", peut-on lire dans le rapport du cartel... Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank vise désormais un cours de 48,3 euros sur TotalEnergies contre 44,8 euros précédemment avec un avis à 'acheter'.