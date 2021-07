TotalEnergies : encore des ajustements de brokers

(Boursier.com) — TotalEnergies reperd 2% à 36,70 euros ce vendredi, malgré la dernière note de JP Morgan qui est à l'achat sur le dossier en visant un cours de 55 euros. Parmi les autres avis de brokers, Jefferies est resté à l'achat avec un cours cible revu à 47 euros et HSBC avait déjà ajusté sa cible à 41,9 euros, alors que le groupe a fait état d'une marge sur coûts variables de raffinage en Europe de 10,2$ la tonne pour le deuxième trimestre 2021, contre 5,3$ la tonne sur le premier trimestre 2021 et 4,6$ au quatrième trimestre 2020. La marge était de 14,3$ la tonne au second trimestre 2020... Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de TotalEnergies en Europe, égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes. Ces données sont issues du reporting de TotalEnergies et ne sont pas auditées.

Le prix du Brent est ressorti à 69$ le baril au second trimestre 2021, contre 61,1$ un trimestre plus tôt et 29,6$ un an avant. Le prix moyen de vente liquides a été de 62,9$ par baril au second trimestre, contre 4,43$/Mbtu pour le gaz et 6,59$ pour le GNL.