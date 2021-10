TotalEnergies en pointe dans l'éolien flottant aux Etats-Unis

(Boursier.com) — TotalEnergies et Simply Blue Group, pionnier de l'éolien flottant, ont annoncé la création de la coentreprise TotalEnergies SBE US pour contribuer à l'essor de l'éolien flottant aux États-Unis. TotalEnergies SBE US combinera l'expertise en projets offshore de TotalEnergies, le savoir-faire de Simply Blue Group dans l'éolien flottant, et l'expérience d'une équipe de développeurs américains aux liens forts avec États et communautés locales. Ce partenariat "transformera le potentiel éolien encore inexploité des eaux profondes américaines en projets qui fourniront de l'électricité verte à des millions de foyers".

"Nous visons une capacité de production installée de 100 gigawatts d'énergies renouvelables d'ici 2030, dont une partie proviendra de l'éolien flottant. Nous sommes ravis de voir ce partenariat avec Simply Blue contribuer à la réalisation de cet objectif", a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies. "Nous sommes convaincus du fort potentiel de l'éolien flottant pour fournir les États côtiers américains en électricité verte. Nous comptons mettre à profit notre expertise dans l'offshore, notamment éolien, pour contribuer au développement accéléré de cette nouvelle filière".

TotalEnergies développe actuellement des projets d'éolien offshore d'une capacité totale de plus de 6 GW à travers le monde, dont plus de 40% dans l'éolien flottant, notamment avec le projet Bada en Corée du Sud, d'une capacité de plus de 2 GW. Simply Blue Group dispose de plus de 3,2 GW d'énergie éolienne offshore en développement au large de l'Irlande et du Royaume-Uni.