TotalEnergies : Embraer équipe ses flottes de Praetor 500 et 600 de batteries Saft

(Boursier.com) — Les batteries Ultra Low Maintenance (ULM) de Saft ont été choisies par Embraer comme équipement d'origine pour ses flottes de Praetor 500 et 600 à partir de septembre 2021. Le contrat prévoit également la livraison de batteries ULM pour rééquiper les modèles Praetor 500, Praetor 600, Legacy 450 et Legacy 500.

Le Praetor 500 est l'avion d'affaires le plus rapide et affichant la meilleure autonomie de la catégorie intermédiaire. Doté du système de commande de vol numérique Fly-By-Wire et d'un système de réduction active des turbulences, il est capable de décoller et d'atterrir sur de courtes pistes et donc d'accéder à davantage d'aéroports dans le monde. Sa cabine, la plus grande de sa catégorie, peut transporter confortablement jusqu'à 9 passagers. Son grand frère, le Praetor 600, est un avion d'affaires révolutionnaire, le plus technologiquement avancé de la catégorie super-intermédiaire. Capable de transporter jusqu'à 12 passagers, c'est une référence en matière d'autonomie et d'altitude.

Saft a développé la batterie ULM 443CH1 spécifiquement pour Embraer. Affichant une capacité de 24 V et 44 Ah, celle-ci fait démarrer l'APU (Auxiliary Power Unit) et alimente les systèmes d'avionique et de commande de vol en cas de panne du système principal ou d'urgence. La batterie soutient également la charge du système électrique si besoin.