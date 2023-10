TotalEnergies : dynamique toujours positive

(Boursier.com) — TotalEnergies pointe en hausse en fin de matinée ce lundi, à 63,60 euros, après la présentation de comptes trimestriels en retrait sur un an mais supérieurs aux attentes des analystes la semaine passée. Le géant de l'énergie a enregistré sur les trois mois clos fin septembre un résultat net ajusté de 6,5 milliards de dollars, en baisse de 35% par rapport au record de 9,9 milliards du troisième trimestre 2022, ainsi qu'un Ebitda ajusté de 13,1 milliards (-33%). La production a atteint 2,476 millions de barils par jour (-7% ; +5% hors Novatek). Le consensus de place tablait sur un profit net ajusté de 6 milliards de dollars et sur un Ebitda ajusté de 12,58 milliards de dollars. La production était attendue à 2,5 mbj...

En outre, les activités de production et de vente d'électricité ont pour la première fois enregistré un résultat opérationnel net ajusté et un cash-flow supérieurs à 500 millions de dollars, portées par la hausse des capacités installées. "TotalEnergies démontre une fois de plus ce trimestre sa capacité à tirer parti d'un environnement de prix favorable", a déclaré Patrick Pouyanne, le patron de TotalEnergies.

Le management prévoit toujours des rachats d'actions de quelque 3 milliards de dollars au dernier trimestre, après 6,1 milliards à fin septembre. Il a également annoncé un acompte sur dividende de 0,74 euro par action au titre du troisième trimestre (+7,25%) et indiqué que son taux de distribution s'établissait à près de 43% à fin septembre, en ligne avec sa nouvelle prévision de plus de 40%.

Brokers en soutien

TotalEnergies a souligné que les prix du pétrole restaient élevés en ce début de quatrième trimestre, autour de 90 dollars par baril, "soutenus par l'action des pays de l'Opep+ dans un contexte géopolitique tendu", alors que le conflit entre Israël et le Hamas rend incertains les flux en provenance du Moyen-Orient. Il anticipe une production d'hydrocarbures allant de 2,4 à 2,5 millions au quatrième trimestre. Le groupe a aussi évoqué des prix du gaz "très réactifs aux interruptions de production" à l'approche de l'hiver, malgré un niveau élevé de stockage en Europe, "dans un marché tendu".

Parmi les derniers avis de brokers, LBW demeure à l'achat sur TotalEnergies et relève sa cible de 63 à 70 euros. RBC Capital a estimé pour sa part que les derniers mois se sont déroulés comme prévu, sans "feux d'artifice". "Les résultats continuent de démontrer la pertinence de la stratégie inchangée", ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une acquisition importante, note Bernstein. Les indications opérationnelles "suggèrent une dynamique positive des bénéfices" au quatrième trimestre...