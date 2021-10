TotalEnergies : doublement de la capacité de production de plastiques recyclés en France

(Boursier.com) — TotalEnergies a inauguré l'extension de Synova à Tillières-sur-Avre (Normandie), leader français dans la production de polypropylène recyclé. TotalEnergies double ainsi sa capacité de production de polymères recyclés mécaniquement pour répondre à la demande croissante de ses clients en plastiques durables, notamment les équipementiers et constructeurs automobiles ou encore le secteur de la construction. La question de la gestion de la fin de vie des plastiques reste cruciale. C'est pourquoi TotalEnergies est engagé dans les activités de recyclage des plastiques dans une logique d'économie circulaire.

Afin de développer ses capacités de recyclage mécanique, TotalEnergies a ainsi acquis en 2019 Synova leader en France de la production de polypropylène recyclé à partir de matières plastiques provenant de déchets industriels, de la collecte sélective des déchets comme la poubelle jaune des particuliers ou encore des pièces automobiles comme les parechocs. Grâce à l'installation de deux nouvelles lignes de production, Synova peut ainsi produire près de 45 000 tonnes par an de polypropylène recyclé mécaniquement et notamment une gamme à très haute performance mécanique contenant de la fibre de verre.

TotalEnergies s'est fixé comme ambition de produire 30% de polymères recyclés et renouvelables d'ici 2030 et travaille sur tous les types de recyclage :

- Sur le recyclage mécanique avec sa filiale Synova, leader français de la production de polypropylène recyclé destiné aux applications durables pour les secteurs comme l'automobile ou de la construction.

- Sur le recyclage chimique, TotalEnergies a notamment annoncé en septembre 2020, la construction de la 1ere usine de recyclage chimique de France sur sa plateforme zéro pétrole de Grandpuits. Cette nouvelle usine utilisera la technologie brevetée par Plastic Energy qui permet de transformer des déchets plastiques habituellement non recyclables en une huile de pyrolyse appelée Tacoil. Cette huile servira ensuite de matière première dans les vapocraqueurs de TotalEnergies pour produire des polymères ayant des qualités identiques aux polymères vierges.

Par ailleurs, TotalEnergies est l'un des leaders mondiaux des bioplastiques. La joint-venture entre TotalEnergies et Corbion possède en Thaïlande une usine d'une capacité de 75 000 tonnes par an de PLA, un bioplastique 100% biosourcé, recyclable et biodégradable. En septembre 2020, la JV a annoncé la création d'une 2ème usine d'une capacité de 100 000 tonnes/an sur la plateforme zéro pétrole de Grandpuits en France.

TotalEnergies est également membre fondateur de l'Alliance to End Plastic Waste, qui réunit une quarantaine d'entreprises de la chaîne de valeur des plastiques et des biens de consommation. Celles-ci se sont engagées à verser plus de 1 milliard de dollars, avec pour objectif d'atteindre 1,5 milliard de dollars d'ici 2025 pour mettre en place des solutions permettant d'éliminer les déchets plastiques dans l'environnement, en particulier dans les océans.