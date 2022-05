TotalEnergies : dividende de 2,64 euros approuvé

(Boursier.com) — L 'assemblée générale mixte des actionnaires de TotalEnergies SE s'est réunie ce 25 mai 2022 sous la présidence de M. Patrick Pouyanné. Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration, dont l'approbation des comptes de l'exercice 2021 et la distribution d'un dividende de 2,64 euros par action, le renouvellement pour une période de trois ans des mandats d'administrateur de Mme Lise Croteau, Mme Maria Van der Hoeven et de M. Jean Lemierre, la nomination pour une période de trois ans de Mme Emma de Jonge en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires, l'approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2021 ou attribués au titre de cet exercice ainsi que la politique de rémunération applicable en 2022 au Président-directeur général, le renouvellement du cabinet Ernst & Young Audit et la nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaires aux comptes, pour une durée de six exercices, ainsi que diverses délégations de compétences et autorisations financières consenties au Conseil d'administration.

En outre, l'assemblée générale a émis un avis consultatif favorable sur le rapport Sustainability & Climate - Progress Report 2022, rendant compte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'ambition de la Société en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et de ses objectifs en la matière à horizon 2030, et complétant cette ambition. Les actionnaires ont voté en faveur de la résolution consultative proposée par le Conseil d'administration à une très large majorité, avec 89% des voix exprimées, confortant le vote exprimé en 2021 ainsi que la stratégie proposée par le Conseil d'administration.