TotalEnergies détaille ses contributions et engagements en France

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, TotalEnergies a souhaité détailler ses principales contributions et engagements en France, à la fois en tant qu'acteur économique de premier plan dans l'Hexagone et en tant qu'entreprise responsable.

"Depuis 2020, nous avons investi plus de 6 milliards d'euros en France, dont la moitié pour la transition énergétique dans le pays. Parallèlement, nous avons à coeur d'agir pour le pouvoir d'achat, d'associer nos salariés à nos résultats et d'accompagner les territoires par des actions de soutien économique et de mécénat".

"L'engagement de TotalEnergies en France va au-delà de ses seules contributions économiques. Notre Compagnie a également un fort impact social et sociétal dont nous sommes fiers. Nous investissons en faveur de la transition énergétique et de l'outil industriel, favorisant ainsi l'activité et l'emploi, mais nous soutenons également de nombreuses initiatives dans les territoires en faveur de l'intérêt général", a commenté Isabelle Patrier, Directrice France de TotalEnergies.

Actions concrètes en faveur des clients

"-Le plafonnement à 1,99 euro/L du prix de l'essence et du diesel

Avec la crise des prix de l'énergie, nous poursuivons l'engagement pris début 2023 vis-à-vis des automobilistes avec le plafond à 1,99 euro/L du prix du diesel et de l'essence dans l'ensemble de nos 3.400 stations-service et ce pour toute l'année 2024.

-Le Bonus Conso de 100 euros pour nos clients électricité & gaz

Soucieux d'accompagner nos clients dans un contexte de prix de l'énergie élevés et afin d'accompagner leurs économies d'énergie, nous avons renouvelé notre dispositif Bonus Conso pour l'hiver 2023-24. En plus des économies réalisées grâce aux baisses de consommation sur l'électricité et le gaz, ils bénéficient d'une prime allant jusqu'à 100 euros".

Initiatives en faveur des collaborateurs

"-L'emploi, le recrutement et la formation

En France, nous avons près de 35.000 collaborateurs qui opèrent au coeur des régions dans 4.000 sites : stations-service, raffineries, bioraffineries, bio-méthaniseurs, laboratoires, centres de 'R&D', centrales solaires, éoliennes ou à gaz. L'année dernière nous y avons recruté près de 2.500 personnes en CDI et plus de 2.300 CDD, apprentis et contrats pros.

-Les mesures en faveur de nos collaborateurs

Nous avons pris des initiatives en faveur du pouvoir d'achat de nos collaborateurs en France. Nous avons par exemple décidé qu'aucun salarié de la maison-mère ou de ses filiales ne percevra moins de 2 000 EUR bruts par mois. Pour 2024, nos collaborateurs (SSC) bénéficient d'une enveloppe d'augmentation de salaires de 5% (après une enveloppe de 7,5% l'an passé), et d'une nouvelle prime de partage de la valeur entre 2.000 et 4.000 euros et d'un intéressement-participation versé en 2023 de plus de 9.100 euros en moyenne par salarié.

Pour associer nos collaborateurs à nos bénéfices, nous développons l'actionnariat salarié. Ainsi, 80% de nos salariés français sont également actionnaires de TotalEnergies. Nous avons donc redistribué 120 millions d'euros de dividendes auprès des 43.000 collaborateurs et retraités actionnaires. Pour accroître ce partage de la valeur, nous leur réservons chaque année une augmentation de capital avec une décote de 20% sur le prix de l'action.

Pour accompagner nos collaborateurs en France dans leur transition écologique, nous leur mettons aussi à disposition une enveloppe individuelle de 2.000 euros bruts pour rembourser 80% des achats ou prestations liés à leur habitat et leur mobilité".

Contributions du groupe à la transition énergétique et aux territoires

"-Notre contribution à la transition énergétique

Nous accompagnons l'essor de la mobilité électrique puisque nous avons dépassé cette année les 1 000 bornes de recharge haute puissance installées, faisant de TotalEnergies le 1er acteur de la recharge ultra-rapide sur autoroutes et voies rapides en France. Ainsi, nous avons déjà équipé 200 stations en 2023 et visons 500 stations en France en 2026. En plus de ces bornes en stations, nous opérons près de 20 000 points de recharge (collectivités, flottes d'entreprises, bornes à domicile pour particuliers, bornes publiques en voirie, parkings).

En 2023, nous avons augmenté de plus de 20% nos investissements dans les renouvelables dont près de 400 millions d'euros directement investis en France. Cela fait de TotalEnergies le 1er investisseur français dans les renouvelables et le 1er développeur solaire au monde selon le classement du cabinet Mercom. Nous accélérons dans les renouvelables en France où nous exploitons déjà plus de 620 centrales éoliennes, solaires, hydrauliques et du stockage par batteries.

-Notre contribution au monde agricole

Nous avons un partenariat avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA) pour travailler à la transition énergétique de nos territoires ruraux. Dans l'agrivoltaïsme par exemple, nous avons intégré en 2023 le leader français du secteur Ombrea.

Grâce à nos activités dans le biogaz, nous valorisons les déchets organiques de 1.000 exploitations agricoles et favorisons ainsi l'économie circulaire. Cette année nous avons par exemple mis en service BioBéarn, la plus grande unité de méthanisation du pays. Ces unités nous permettent également de fournir aux agriculteurs toujours plus de biofertilisants issus de la méthanisation, dans un contexte de coût élevé des engrais de synthèse.

-Notre contribution à la proximité dans les territoires

Nous avons décidé de rouvrir des stations rurales en France pour y permettre le maintien de services de proximité avec la mise en place de partenariats pour contribuer au développement du lien social et au dynamisme commercial local (locations de vélos électriques, cartes grises, boutiques, relais colis, garage auto).

Nous avons également recruté des pompistes dans 100 stations-service l'année dernière et nous en recruterons dans 200 stations de plus en 2024. A partir de février, dans une centaine de stations sur autoroutes, des " bornistes " accueilleront désormais, pendant les vacances scolaires, les usagers de véhicules électriques pour les aider et les conseiller sur la recharge.

-Notre contribution aux Petites et Moyennes Entreprises

Nous accompagnons et soutenons financièrement les projets de création, de reprise et de développement de PME françaises qui créent des emplois dans les territoires. En 2023, 130 prêts à taux zéro sans garanties ont permis de soutenir 3 400 emplois en France".

Contributions du groupe au tissu industriel et à la souveraineté énergétique

"-Notre contribution à la transformation et la décarbonation du tissu industriel

Nos raffineries constituent un outil industriel qui contribue à la sécurité énergétique du pays. Elles emploient directement près de 5.000 salariés et nous y investissons pour assurer leur modernisation comme à Donges (Loire Atlantique) ou leur transformation vers la production de biocarburants comme à La Mède (Bouches-du-Rhône) et Grandpuits (Ile-de-France), deux sites pour lesquels nous avons annoncé des investissements majeurs en 2023.

En France, nous nous sommes engagés à réduire de moitié les émissions de CO2 de nos sites de raffinage et pétrochimie à horizon 2030 par rapport à 2015. Nos sites ont par ailleurs déjà réduit de plus de 50% leurs émissions de CO2 entre 2015 et 2022. Nous contribuons donc activement aux objectifs de décarbonation du pays. Nous réduisons les émissions de ces sites industriels grâce à l'électrification de nos installations, l'électricité et l'hydrogène verts, et l'amélioration de l'efficacité énergétique avec 120 millions EUR investis.

-Notre contribution à la souveraineté énergétique

Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous nous sommes mobilisés pour diversifier et sécuriser l'approvisionnement en carburants et en gaz de la France et de l'Europe. Nous avons également répondu à la demande des autorités françaises d'accroître les capacités d'importation de Gaz Naturel Liquéfié dans le pays en mobilisant au Havre un terminal méthanier flottant. Ce terminal contribue à la sécurité d'approvisionnement en gaz de la France et de l'Europe dans un contexte qui reste encore très incertain, voire tendu. Mis en service fin 2023, ce terminal est donc un "filet de sécurité", dont les capacités supplémentaires peuvent être utiles en cas de pics importants de consommation liées notamment aux conditions météorologiques hivernales en Europe.

-Notre contribution à l'impôt

En France, nous verserons 320 millions d'euros d'impôt sur les bénéfices et taxe de solidarité sur l'électricité au titre de 2023. Si l'on ajoute les autres impôts, taxes et les cotisations sociales patronales payées sur les salaires de nos 35.000 salariés en France, cela représente une contribution de plus de 2 milliards d'euros aux finances publiques. Le montant de nos impôts en France est directement corrélé à la rentabilité de nos activités sur le territoire. Par exemple, fortement déficitaires jusqu'en 2021, nos raffineries ont fait face à des pertes de plus d'un milliard d'euros pendant le Covid et pour lesquelles nous n'avons sollicité aucune aide de l'Etat".

Engagements pour la jeunesse, le rugby, le patrimoine et les personnes vulnérables

"-Pour la jeunesse

Grâce au partenariat de notre Fondation avec la Fédération Nationale des Écoles de Production, nous avons accompagné la création de 37 écoles de production et l'extension de 10 autres. Par ailleurs, L'Industreet, notre campus de formation aux métiers de l'industrie, a inauguré Villastreet, sa résidence pour les apprenants. En comptant les 300 jeunes accueillis en 2023, 650 jeunes au total sont passés par notre campus depuis sa création en 2021. À l'issue de leur formation, 85% des apprenants obtiennent un CDI ou poursuivent leurs études.

-Pour le patrimoine

Avec la Fondation du patrimoine, notre Fondation contribue à préserver le patrimoine bâti grâce à des chantiers de restauration, porteurs de clauses d'insertion professionnelle en faveur de la jeunesse. Depuis 2006, ce sont plus de 300 chantiers de rénovation qui ont été menés dans plus de 60 départements à travers toute la France.

-Pour les Restos du Coeur

En réponse à l'appel d'urgence lancé par les Restos du Coeur, nous avons fait un don de 5 millions EUR afin de contribuer à maintenir le niveau d'aide de l'association aux personnes qu'elle soutient. Cette initiative solidaire fait écho à l'engagement volontaire de nombreux collaborateurs au service des Restos du Coeur et s'inscrit dans le cadre des actions citoyennes de notre Fondation en faveur des personnes les plus vulnérables.

-Pour l'Aide à Domicile en Milieu Rural

Dans le cadre de notre engagement au sein du Collectif d'entreprises pour une économie plus inclusive, nous avons décidé de soutenir les 80.000 salariés du réseau associatif Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) en offrant à chacun d'eux une carte carburant d'une valeur de 30 EUR. Ce partenariat permet de soutenir les salariés qui utilisent leur voiture au quotidien pour prodiguer des soins médicaux et oeuvrer au maintien à domicile des personnes dépendantes, isolées ou vulnérables.

-Pour le rugby français

Partenaire majeur de la Section Paloise (Pau) depuis 1988, sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et plus récemment nouveau partenaire du Top 14 et de la Pro D2, nous avons amplifié notre engagement pour le rugby français en devenant cette année partenaire officiel de la FFR et de toutes les Equipes de France de rugby à XV et à 7, féminines et masculines. En 2024, nous serons également partenaire du Tournoi National des Quartiers et des Campagnes organisé par la FFR. TotalEnergies accompagne ainsi le rugby en France dans tous les territoires, à tous les niveaux locaux (Ligues régionales, Comités départementaux et clubs) et s'engage pour le rugby amateur et la jeunesse".