TotalEnergies déroule sa stratégie intégrée sur le gaz en Oman

(Boursier.com) — TotalEnergies déploie sa stratégie intégrée sur le gaz en Oman. Conformément à sa stratégie de croissance dans le gaz naturel et GNL, énergie contribuant à la transition, le groupe a donc annoncé le démarrage de la production de gaz sur le Bloc 10 onshore en Oman, ainsi que la signature d'un accord avec Oman LNG pour un contrat d'achat de GNL à long terme. TotalEnergies fait état du démarrage de la production de gaz du champ de Mabrouk North East, situé sur le Bloc 10 onshore. TotalEnergies détient une participation de 26,55%, aux côtés d'OQ (20%) et de Shell (53,45%, opérateur). La production de gaz devrait atteindre 500 millions de pieds cubes par jour d'ici mi-2024. Ce gaz sera injecté dans le réseau omanais, alimentant à la fois l'industrie locale et les terminaux d'exportation de GNL. Ce démarrage de la production fait suite à la signature de l'accord de concession en décembre 2021.

TotalEnergies a par ailleurs signé un accord avec Oman LNG portant sur l'achat de 0,8 million de tonnes de GNL par an pour une période de dix ans à compter de 2025. Ce nouveau contrat contribuera au portefeuille intégré mondial de GNL de TotalEnergies et renforcera sa flexibilité, permettant d'alimenter les marchés européens et asiatiques. Ce GNL contribuera à la baisse des émissions dans l'atmosphère puisqu'il permettra aux électriciens acheteurs de ce gaz de le substituer au charbon et donc d'éviter des émissions de CO2 (une centrale électrique au gaz émet environ deux fois moins de CO2 qu'une centrale électrique au charbon).

"Ces deux annonces sont en ligne avec l'ambition de TotalEnergies de contribuer à la transition énergétique et renforcent les partenariats à long terme de la Compagnie avec Oman LNG et le Sultanat d'Oman", a indiqué Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies.

Enfin, TotalEnergies a récemment signé en Oman des projets solaires pour une capacité de 30 MW, dont un projet pour l'alimentation de l'usine de dessalement d'eau de mer Sharqiyah Desalination Company (17 MW) en joint-venture avec Veolia.