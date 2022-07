TotalEnergies démarre la production d'Ikike

(Boursier.com) — TotalEnergies , opérateur (40%) du bloc OML 99 en partenariat avec la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC, 60%), annonce le démarrage de la production du champ d'Ikike au Nigéria. Située à 20 kilomètres de la côte et à une profondeur de 20 mètres environ, la plateforme d'Ikike est raccordée au site d'Amenam par un pipeline multiphasique de 14 km. Sa production atteindra un pic de 50?000 barils équivalent pétrole par jour d'ici fin 2022. Le projet Ikike tire parti d'installations existantes pour réduire les coûts et a été conçu pour limiter les émissions de gaz à effet de serre : estimées à moins de 4 kg CO2e/bep, elles contribueront à réduire l'intensité carbone du portefeuille amont de TotalEnergies. Par ailleurs, 95% des heures travaillées l'ont été localement : la plateforme ainsi que les modules topside ont été intégralement construits et assemblés par des sous-traitants locaux.