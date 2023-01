TotalEnergies : démarrage du terminal Deutsche Ostsee LNG d'import de GNL

(Boursier.com) — TotalEnergies annonce le démarrage du terminal Deutsche Ostsee LNG d'import de gaz naturel liquéfié (GNL). Opéré par Deutsche ReGas et situé à Lubmin, sur la côte allemande de la mer Baltique, le site sera officiellement inauguré demain, en présence du Chancelier fédéral allemand Olaf Scholz. Ce projet, auquel TotalEnergies contribue en mettant à disposition une unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) et en fournissant du GNL, permet à la Compagnie de devenir l'un des principaux fournisseurs de GNL en Allemagne.

TotalEnergies a ainsi livré en décembre 2022 le Neptune - l'une de ses deux FSRU - à Deutsche Regas. Ce navire dispose d'une capacité annuelle de regazéification de 5 milliards de mètres cubes, soit de quoi couvrir environ 5% de la demande allemande.

Par ailleurs, à la suite de la procédure d'open season lancée par Deutsche Regas, TotalEnergies a contracté en octobre 2022 une capacité de regazéification de 2,6 milliards de mètres cubes par an et a commencé à livrer au terminal du GNL provenant de son portefeuille intégré mondial.

"L'Europe fait face à une crise historique de son approvisionnement en gaz causée par la forte baisse des flux en provenance de Russie. Depuis le début de cette crise, TotalEnergies a mobilisé son portefeuille de GNL, à la fois large et flexible, pour acheminer le GNL disponible vers l'Europe et utiliser les capacités de regazéification de 18 Mt/an qu'elle y détient. Grâce au démarrage du terminal de Lubmin, TotalEnergies va pouvoir encore accroître cet effort et porter à plus de 20 Mt/an ses importations en Europe, soit environ 15% des capacités de regazéification du continent. Nous sommes heureux de soutenir ce projet qui permet à l'Allemagne et à l'Europe de renforcer leur sécurité d'approvisionnement en gaz", a déclaré Stéphane Michel, directeur général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies.

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL avec une part de marché de l'ordre de 10% et un portefeuille mondial d'environ 40 Mt/an grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. La Compagnie bénéficie de positions solides et diversifiées tout au long de la chaîne de valeur du GNL : production de gaz, transport, accès à plus de 20 Mt/an de capacité de regazéification en Europe, trading et soutage de GNL pour le transport maritime. L'ambition de TotalEnergies est de porter la part du gaz naturel dans le mix de ses ventes à 50% d'ici 2030, de réduire les émissions de carbone et de supprimer les émissions de méthane associées à la chaîne de valeur du gaz, et de travailler avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.