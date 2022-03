TotalEnergies : Démarrage du pilote industriel de captage de CO2 "3D" à Dunkerque

(Boursier.com) — Le pilote industriel "3D" qui vise à démontrer un procédé innovant de captage du CO2 issu d'activités industrielles, a démarré hier sur le site ArcelorMittal de Dunkerque. Soutenu par l'Union Européenne dans le cadre du programme de Recherche et d'Innovation Horizon 2020, ce projet vise à valider des solutions techniques reproductibles de captage du CO2. Le projet "3D", piloté par un consortium comprenant notamment TotalEnergies, ArcelorMittal, Axens et IFP Energies nouvelles, constitue une étape majeure pour permettre de décarboner les industries fortement émettrices de CO2, comme la production d'acier.

Dernière étape avant le déploiement à l'échelle industrielle

L'enjeu de la recherche sur le captage du CO2 est de rendre les procédés plus compétitifs et moins énergivores. Ce pilote industriel doit permettre de vérifier les performances du procédé de captage de CO2 DMXTM développé dans les laboratoires d'IFPEN depuis plus de 10 ans.

Le projet a été lancé en mai 2019 et la construction du démonstrateur a débuté en 2020, supervisée par Axens. En décembre dernier, les principaux modules du pilote, dont une tour de 22 mètres de hauteur, ont été livrés et montés sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque. Les phases de construction et de connexion du pilote à l'usine viennent de s'achever, permettant désormais le démarrage de l'unité.

Cette démonstration, qui doit durer entre 12 et 18 mois, est la dernière étape avant le déploiement de la technologie à l'échelle industrielle.

Cette installation de captage du CO2 va traiter les gaz issus de la production d'acier : elle doit démontrer l'efficacité du procédé à capter le CO2 en le séparant des autres fumées. Dans le cadre de cette étape de démonstration, l'installation captera 0,5 tonne de CO2 par heure, soit plus de 4.000 tonnes par an.

"Ce pilote de captage de CO2 représente un pas important vers la décarbonation de l'industrie : testé sur la production d'acier, il pourra aussi s'appliquer sur les procédés de raffinage et participer ainsi à l'ambition de neutralité carbone que TotalEnergies vise en 2050, ensemble avec la société. Capter et stocker les émissions résiduelles est nécessaire ; c'est pourquoi nos équipes de 'R&D' sont mobilisées, aux côtés de nos partenaires, pour développer une expertise sur l'ensemble de la chaîne du captage, stockage et utilisation du CO2. Ainsi nous déployons les technologies existantes sur notre raffinerie de Zeeland aux Pays-Bas, nous validons avec des pilotes les performances de technologies déjà avancées comme ici à Dunkerque et nous anticipons, dans nos centres de recherche, celles qui apporteront des ruptures technologiques demain", a déclaré Marie-Noëlle Semeria, directrice 'R&D' de TotalEnergies.