TotalEnergies : démarrage de la production du champ d'Akpo West au Nigéria

(Boursier.com) — TotalEnergies et ses partenaires annoncent le démarrage de la production du champ d'Akpo West sur le bloc PML2, au Nigéria.

Situé à 135 kilomètres au large de la côte, Akpo West est raccordé à l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement (Floating Production Storage and Offloading ou FPSO) d'Akpo, qui a démarré en 2009 et dont la production s'est élevée à 124 000 barils équivalent pétrole par jour en 2023.

D'ici mi-2024, Akpo West ajoutera 14 000 barils de condensats par jour de production, puis jusqu'à 4 millions de mètres cubes de gaz par jour d'ici 2028.

TotalEnergies est l'opérateur du bloc PML2, avec une participation de 24 %, en partenariat avec CNOOC (45 %), Sapetro (15 %), Prime 130 (16 %) et la Nigerian National Petroleum Company Ltd en tant que concessionnaire du contrat de partage de production.