TotalEnergies : démarrage de la production de la première phase de développement du champ géant de Mero au Brésil

(Boursier.com) — TotalEnergies annonce le démarrage de la production de la première phase du développement du champ géant de Mero, situé sur le bloc de Libra, à plus de 150 kilomètres au large de Rio de Janeiro, dans le bassin pré-salifère prolifique de Santos.

Lancée fin 2017, cette première phase (Mero-1) comporte une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) d'une capacité de production de 180 000 barils de pétrole par jour.

Cette première phase sera suivie de trois autres phases de développement, avec les FPSO Mero 2, Mero 3 et Mero 4, ayant chacune une capacité de production de 180.000 barils par jour et dont les démarrages sont prévus entre 2023 et 2025.

"La mise en production du premier FPSO fixe sur le bloc de Libra est une nouvelle étape importante pour TotalEnergies au Brésil. Ce démarrage, ainsi que l'entrée dans les deux champs d'Atapu et Sépia, officiellement signée le 27 avril, permettra d'augmenter la production de TotalEnergies dans le bassin pré-salifère de Santos, une zone de croissance clé pour la Compagnie, de 30.000 barils par jour au deuxième trimestre et de 60.000 barils par jour au quatrième trimestre 2022, pour atteindre près de 120.000 barils par jour à fin 2022" a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.

"Le développement de Mero se poursuivra avec le démarrage ces prochaines années de trois autres FPSO, tous en construction, qui permettront d'atteindre une production de plus de 650.000 barils équivalent pétrole par jour en 2026. Avec ses ressources importantes et une productivité des puits parmi les meilleures au monde, ce développement illustre la stratégie de TotalEnergies de se concentrer sur des projets à bas coûts et à faibles émissions de gaz à effet de serre."

Le champ de Mero est en préproduction depuis 2017 avec le FPSO Pioneiro de Libra, d'une capacité de 50.000 barils d'huile par jour.

Le champ unitisé de Mero est opéré par Petrobras (38,6%), en partenariat avec TotalEnergies (19,3%), Shell Brasil (19,3%), CNPC (9,65%), CNOOC Limited (9,65%) et Pré-Sal Petróleo SA -PPSA (3,5%), représentant le gouvernement dans la zone non contractuelle.