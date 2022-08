TotalEnergies : découverte significative de gaz au large de Chypre

(Boursier.com) — TotalEnergies et Eni (opérateur) ont fait une découverte significative de gaz sur le puits Cronos-1, situé dans le Bloc 6, au large des côtes chypriotes. Cette découverte fait suite à celle de Calypso-1 réalisée sur ce même bloc en 2018. Situé à environ 160 km au sud-ouest des côtes chypriotes, Cronos-1 a rencontré plusieurs intervalles de réservoir carbonaté de bonne qualité et a confirmé une épaisseur nette à gaz de plus de 260 mètres.

"Cette réussite sur le puits d'exploration de Cronos-1 est une nouvelle illustration de l'impact de notre stratégie d'exploration qui se concentre sur des ressources à faible coût technique et à faibles émissions, afin de contribuer à la sécurité énergétique et fournir des ressources supplémentaires d'approvisionnement en gaz à l'Europe", a déclaré Kevin McLachlan, directeur Exploration de TotalEnergies.

Le forage d'un puits d'exploration additionnel sur le Bloc 6 est prévu afin d'investiguer des ressources supplémentaires significatives et d'évaluer les meilleures options de développement.

TotalEnergies détient une participation de 50% dans le Bloc 6, dont Eni est l'opérateur (50%). A Chypre, TotalEnergies est également présent dans les blocs offshore 11 (50%, opérateur), 7 (50%, opérateur), 2 (20%), 3 (30%), 8 (40%) et 9 (20%).