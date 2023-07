TotalEnergies : décision finale au Texas !

(Boursier.com) — TotalEnergies , Global Infrastructure Partners (GIP), NextDecade Corporation et leurs partenaires, GIC et Mubadala, ont pris la décision finale d'investissement pour le développement de la 1ère phase de Rio Grande LNG (RGLNG), un projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) dans le sud du Texas.

Cette première phase est composée de 3 trains de liquéfaction pour une capacité totale de 17,5 millions de tonnes par an (Mtpa) et des CAPEX de 14,8 milliards $. Le contrat de construction (EPC) a été attribué à l'entreprise Bechtel, et la mise en service de l'usine est prévue pour 2027. Le projet sera financé par apport de fonds propres des partenaires et par un apport de dette conclu ce jour auprès d'un consortium international de banques.

À la suite de cette décision finale d'investissement et selon les termes de l'accord signé en juin dernier, TotalEnergies :

-acquiert une participation de 16,67 % dans la joint-venture en charge de cette première phase, et participera à ses apports de fonds propres pour un montant total de 1,1 Md$.

-détiendra une participation totale de 17,5 % dans NextDecade pour un montant global de 219 M$. Une première tranche de 5,06 % a été acquise en juin dernier, une seconde tranche sera acquise ces prochains jours pour atteindre une participation de 12,47%, et une troisième tranche de 5,03 % sera acquise d'ici la fin de l'année.

TotalEnergies enlèvera enfin 5,4 Mtpa de GNL de la production de cette phase pendant 20 ans.