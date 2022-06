TotalEnergies : début de semaine plus prudent

(Boursier.com) — TotalEnergies reperd 0,8% ce lundi à 54 euros après son récent parcours dans le sillage de la flambée du baril de pétrole, tandis que le brent consolide sur la barre des 120$ ce matin.

A l'issue d'un processus d'appel d'offres relatif à la sélection des partenaires pour le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) North Field East (NFE), TotalEnergies a obtenu une participation de 25% dans une nouvelle joint-venture (JV), aux côtés de la compagnie nationale QatarEnergy (75 %). Cette JV détiendra 25% dans le projet NFE de 32 millions de tonnes par an de GNL (Mtpa), équivalent à un train de 8 Mtpa.

Le projet NFE, lancé par QatarEnergy à l'été 2019, est en cours de construction. Il a pour objectif de porter la capacité totale d'export de GNL du Qatar de 77 à environ 110 Mtpa d'ici 2027, grâce à la construction de 4 trains de 8 Mtpa chacun. La partie amont du projet développera la zone sud-est du champ, via huit plateformes, 80 puits et des gazoducs vers l'usine à terre.

Portant une attention particulière aux enjeux environnementaux et climatiques, le projet adoptera les standards les plus élevés pour réduire les émissions. Le CO2 natif associé à la production du gaz sera capté et séquestré dans un aquifère salin. De plus, les installations seront connectées au réseau électrique du pays qui fournira une part croissante d'électricité renouvelable - en ligne avec l'ambition climat du Qatar - grâce au projet solaire géant Al Kharsaah qui est prévu de démarrer en 2022 et dont TotalEnergies est partenaire.

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a publié une note à l'achat sur TotalEnergies avec un objectif de cours qui passe de 58 à 66 euros.