TotalEnergies : dans le sillage du baril

(Boursier.com) — TotalEnergies remonte de 0,6% à 51,20 euros ce mercredi, dans le sillage de la petite reprise du brent sur les 96$ le baril, tandis que le Credit Suisse reste à l'achat sur le groupe pétrolier avec un objectif de cours de 60 euros. Berenberg avait auparavant ajusté sa cible de 66 à 63 euros, tout en restant lui aussi à l'achat. JP Morgan avait quant à lui maintenu sa recommandation à 'neutre', tout en portant son objectif de cours à 59 Euros, contre 56 euros précédemment... Rappelons que le groupe a publié ses principaux indicateurs pour le 2e trimestre : La production d'hydrocarbures est anticipée en baisse de 0,1 Mbep/j par rapport au 1er trimestre, principalement du fait de réductions de production subies au Nigéria et en Libye pour des raisons de sécurité, mais aussi d'un volume plus important d'arrêts de maintenance planifiés.

Les résultats du Raffinage-Chimie sont toutefois attendus à "un niveau exceptionnel" compte tenu des niveaux très élevés des marges sur les distillats et l'essence. La performance des activités de négoce de gaz, de GNL et d'électricité devrait rester élevée, sans reproduire toutefois la contribution exceptionnelle du 1ertrimestre 2022.

Sur la base d'une parité euro/dollar de 1,06, le groupe pétrolier a négocié 113,9$ ses ventes de brent au 2e trimestre 2022 (69 $/b un an plus tôt). Le prix moyen des ventes liquides était de 102,9 $/b (62,9 $/b au 2e trimestre 2021) alors que le prix moyen des ventes de gaz était de 11,01 $/Mbtu (4,43 $/Mbtu au 2e trimestre 2021). Le prix moyen de vente de GNL double à 13,96 $/Mbtu (6,59 $/Mbtu au 2e trimestre 2021).