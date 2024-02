TotalEnergies crée une joint-venture avec Vantage Drilling pour acquérir le 'Tungsten Explorer'

(Boursier.com) — TotalEnergies et Vantage Drilling International ont signé un accord engageant portant sur la création d'une joint-venture (JV) destinée à acquérir le navire de forage 'Tungsten Explorer', actuellement propriété de Vantage.

Selon les termes de cet accord, TotalEnergies versera 199 millions de dollars pour 75% de la JV détenant l'appareil de forage, Vantage ayant les 25% restants. Capitalisant sur l'expérience de Vantage en matière de forage en offshore profond et sur sa coopération de longue date avec TotalEnergies, la JV confiera à Vantage l'opération du Tungsten Explorer pour une durée de 10 ans.

Construit en 2013, le 'Tungsten Explorer' a été conçu pour le forage en offshore profond. Avec une puissance de 43 MW et une poussée de 33 MW, le rig peut opérer dans la plupart des conditions météorologiques. Actuellement localisé en Namibie, sur le puits Mangetti-1X, le 'Tungsten Explorer' utilise Excellium, un carburant premium développé par TotalEnergies pour optimiser la consommation et réduire les émissions, une première pour TotalEnergies. Avec sa capacité de traction de 1,13 million de tonnes, ses capacités d'opérations simultanées et son équipement de forage à pression contrôlée (MPD) de dernière génération, ce navire est en mesure de répondre aux besoins futurs de TotalEnergies à travers le monde.