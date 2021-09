TotalEnergies contribue au dialogue sur la transition énergétique

(Boursier.com) — Dans la perspective de la COP26, TotalEnergies contribue au débat sur la transition énergétique avec deux nouveaux documents qui visent à apporter une meilleure compréhension du système énergétique mondial : le "Panorama des Energies" et le "TotalEnergies Energy Outlook 2021".

Panorama des énergies

Ecrit en collaboration avec Capgemini et Colette Lewiner, experte des questions énergétiques, le "Panorama des Energies" vise à fournir une vue d'ensemble du système énergétique mondial en 2021, de façon à éclairer la transition énergétique en cours. Il apporte de façon pédagogique des informations factuelles sur l'approvisionnement et la demande en énergie, ainsi que des clés de comparaisons entre les différentes formes d'énergies. Ce document présente en outre les progrès technologiques accomplis et ceux à venir.

Ce "Panorama des Energies" aborde de façon égale les enjeux climatiques et les progrès nécessaires pour assurer un mix énergétique qui soit abordable, fiable et aussi décarboné que possible afin de limiter le réchauffement de la planète.

TotalEnergies Energy Outlook 2021

Publié pour la 3e année consécutive, le TotalEnergies Energy Outlook revient en 2021 sur les deux principaux scénarios -Momentum et Rupture- élaborées par TotalEnergies pour mener à bien la transition énergétique d'ici 2050, en tenant compte des tendances actuelles, sociétales et de marché. Il intègre notamment les ambitions Net Zero, annoncés par plusieurs pays depuis la présentation de l'Energy Outlook 2020.

A l'instar de l'an dernier, le scénario Momentum suit une approche prospective sur la base des stratégies de décarbonation des pays engagés vers la neutralité carbone, et intègre les objectifs et Contributions Déterminées au niveau National (NDCs) des autres pays. Par rapport à l'édition 2020, Momentum prend en compte les nouveaux engagements de neutralité carbone à horizon 2050 de puissances économiques majeures comme les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Il intègre également le cadre plus rigoureux de la politique de l'Union Européenne en la matière ainsi que les ambitions de neutralité carbone de la Chine à horizon 2060. Ce scénario permet de limiter l'élévation des températures à environ 2,2 à 2,4oC par rapport à l'ère préindustrielle.

Le scénario Rupture est construit pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris d'ici 2050, avec une élévation des températures bien inférieure à 2oC par rapport à l'ère préindustrielle. Rupture suppose des avancées technologiques majeures à très grande échelle, une pénétration plus importante des nouveaux vecteurs énergétiques, ainsi qu'un engagement et des actions de la part de l'ensemble des pays vers la neutralité carbone à horizon du milieu du siècle.

Helle Kristoffersen, Directrice générale Strategy & Sustainability et membre du Comité Exécutif, présentera ces deux documents aujourd'hui, en introduction des Journées Investisseurs.