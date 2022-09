TotalEnergies : contrat d'exploration et de partage de production pour le Bloc 11 d'Oman

(Boursier.com) — TotalEnergies et ses partenaires ont signé avec le ministère de l'Énergie et des Minéraux du Sultanat d'Oman un contrat d'exploration et de partage de production (EPSA) portant sur le Bloc 11, situé à terre. Dans le cadre de la première phase de ce contrat, une campagne d'acquisition sismique aura lieu fin 2022, suivie par le forage d'un premier puits d'exploration prévu en 2023, indique le groupe. TotalEnergies détiendra une participation de 22,5% dans ce bloc, aux côtés d'OQ (10%) et de Shell (67,5%, opérateur). Le Bloc 11 combine des découvertes encore non développées et un potentiel d'exploration.

En 2021, la production de TotalEnergies en Oman était de 39 000 barils équivalent pétrole par jour. Le groupe produit du pétrole sur le bloc 6 (4%), ainsi que du GNL à travers sa participation dans le complexe de liquéfaction d'Oman LNG (5,54%) / Qalhat LNG (2,04% via Oman LNG), d'une capacité globale de 10,5 millions de tonnes par an. L'an dernier, TotalEnergies a signé un accord de concession pour le développement des ressources de gaz naturel du bloc 10 onshore (26,55%), avec une mise en production prévue pour 2023. Le groupe opère également le bloc d'exploration 12 (80%).