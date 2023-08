TotalEnergies : continue à plafonner le prix du carburant dans ses stations-service

(Boursier.com) — TotalEnergies continue à plafonner le prix de l'essence dans ses stations-service. Dans le contexte actuel de la hausse des prix du carburant, le géant de l'énergie explique poursuivre la mise en oeuvre de son engagement vis-à-vis de ses clients automobilistes qui garantit que le prix du diesel et de l'essence ne dépassera pas 1,99 euro le litre dans l'ensemble de ses 3.400 stations-service jusqu'à la fin de l'année.

Aujourd'hui, 2.200 stations-service sur 3.400 bénéficient déjà de cette mesure puisque le prix d'au moins un carburant y est actuellement plafonné à 1,99EUR/L. TotalEnergies se mobilise également pour davantage de proximité avec ses clients en remettant à l'honneur le métier de pompiste dans une partie de ses stations-service et en rouvrant des stations-service en milieu rural, au coeur des territoires et au plus près des Français.

"L'engagement de TotalEnergies au service de nos clients automobilistes est une priorité. Contre la hausse des prix, notre engagement d'un prix plafond à 1,99 euro tient toujours. Remettre à l'honneur l'emploi de pompistes, c'est aussi répondre à une attente de proximité de nos clients et cela contribue à la création d'emplois locaux. L'ouverture de nouvelles stations rurales participe au maintien d'une activité de proximité, tout en développant l'attractivité locale pour les commerces qui sont essentiels dans la vie des Français dans ces communes", affirme Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.