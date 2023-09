TotalEnergies : construction d'une nouvelle unité de recyclage de plastiques sur la plateforme zéro pétrole de Grandpuits

(Boursier.com) — TotalEnergies annonce la construction d'une nouvelle unité de recyclage mécanique de plastiques sur son site de Grandpuits (Seine-et-Marne). Ce nouvel investissement s'ajoute à ceux annoncés en juin 2023, c'est-à-dire le doublement de la production de carburant aérien durable (SAF) et la construction d'une unité de production de biométhane. Il s'inscrit dans l'ambition de la compagnie de développer les énergies bas-carbone et l'économie circulaire.

L'unité, dont la mise en service est prévue pour 2026, produira 30.000 tonnes par an de compounds à haute valeur ajoutée contenant jusqu'à 50% de matières plastiques recyclées.

Un centre d'assistance technique à la clientèle et de développement de nouveaux produits complètera cette unité afin de garantir le support nécessaire à la commercialisation de la nouvelle gamme de compounds hybrides.

Un an après avoir investi pour une nouvelle ligne de production de polypropylène recyclé de haute performance pour l'automobile dans son usine de Carling, la Compagnie étoffe donc on offre de polymères recyclés avec cette nouvelle unité de Grandpuits qui vise le marché des emballages de haute performance à destination, notamment, de l'industrie pharmaceutique et cosmétique.

Rappelons qu'en septembre 2020, TotalEnergies a lancé un projet de reconversion industrielle du site de Grandpuits qui s'inscrit dans l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Ce projet "zéro pétrole" dont le coût total de mise en oeuvre est estimé à plus de 500 ME repose sur le développement de plusieurs activités d'avenir dans le domaine de la biomasse, les énergies renouvelables et l'économie circulaire.