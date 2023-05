TotalEnergies : ConocoPhillips exerce son droit de préemption sur la cession de l'actif Surmont

(Boursier.com) — En lien avec la cession par TotalEnergies à Suncor Energy Inc de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd, annoncée le 27 avril 2023, ConocoPhillips a notifié TotalEnergies le 26 mai 2023 de l'exercice de son droit de préemption pour l'acquisition de la participation de 50% dans l'actif Surmont détenue par TotalEnergies EP Canada Ltd.

TotalEnergies recevra de ConocoPhillips un paiement comptant au closing de 4,03 milliards de dollars canadiens (soit environ 3 milliards de dollars américains) ainsi que des paiements additionnels pouvant atteindre un maximum de 440 millions de dollars canadiens (environ 325 millions de dollars américains) sous certaines conditions, pour sa participation non-opérée de 50% dans l'actif Surmont ainsi que certaines obligations logistiques associées.

La finalisation de cette transaction, soumise à l'obtention des autorisations requises des autorités publiques, est prévue au troisième trimestre 2023.

Comme annoncé précédemment, la transaction avec Suncor sur l'intégralité des titres de TEPCA était soumise au non-exercice du droit de préemption de son partenaire ConocoPhillips. Suite à l'exercice par ConocoPhillips de son droit de préemption, TotalEnergies est ouverte à la finalisation d'une transaction avec Suncor portant sur la vente des titres de TEPCA, comprenant la participation dans Fort Hills, à la valeur convenue dans l'accord de vente initial.