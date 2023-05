TotalEnergies conclut un partenariat scientifique avec la Colorado State University

(Boursier.com) — Dans le cadre de son engagement à identifier, quantifier et réduire les émissions de méthane liées à ses activités, TotalEnergies s'associe avec la Colorado State University pour développer un protocole international de qualification des mesures d'émissions de méthane.

Dans le cadre du Global Methane Pledge, le Secrétariat à l'Energie des Etats-Unis (Department Of Energy) et la Direction Générale de l'Energie de la Commission européenne (DG-ENER) ont reconnu l'excellence et l'expertise des plateformes TotalEnergies Anomaly Detection Initiatives (TADI) du Pôle d'études et de recherche de Lacq (PERL) en France et la Methane Emission Technology Evaluation Center (METEC) de la Colorado State University aux USA, afin de devenir des références mondiales dans la qualification des technologies de quantification d'émissions de méthane.

Cette initiative transatlantique permet de pallier l'absence de standard commun pour valider les méthodes de mesures des émissions de méthane, indispensable pour comparer les émissions annoncées quelle que soit la technologie.

Pour ce partenariat scientifique, TotalEnergies et la Colorado State University collaboreront, grâce à leurs plateformes, pour : développer un protocole pour certifier la précision, les limites de détection et les restrictions opérationnelles de mesures utilisées pour la comptabilisation du méthane ; développer une méthode pour estimer les mesures de méthane annuelles à partir des mesures ponctuelles.

Rappelons que TotalEnergies s'est fixé de nouveaux objectifs concrets de réduction de ses émissions opérées de méthane pour la prochaine décennie : -50% en 2025 et -80% en 2030 par rapport à 2020. La Compagnie s'est également engagée à maintenir l'intensité méthane à moins de 0,1% sur ses installations gazières opérées.