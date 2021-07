TotalEnergies conclut un accord d'infrastructure avec GIP sur Gladstone LNG

TotalEnergies conclut un accord d'infrastructure avec GIP sur Gladstone LNG









Crédit photo © TotalEnergies

(Boursier.com) — TotalEnergies a conclu avec GIP Australia (GIP) un accord d'un montant de plus de 750 millions de dollars, avec date effective au 1er janvier 2021, portant sur les installations aval du projet Gladstone LNG détenues par sa filiale Total GLNG Australia (TGA).

En vertu de cet accord, GIP touchera pendant 15 ans un revenu de tolling fixé à partir des volumes de la quote-part de gaz de TGA passant par les installations aval de traitement.

TGA conserve le plein contrôle et la pleine propriété de sa participation de 27,5% dans la joint-venture aval Gladstone LNG.

"Nous avons travaillé étroitement avec GIP pour parvenir à cet accord d'infrastructure et nous nous félicitons de cette première collaboration avec un partenaire aussi expérimenté. La monétisation de cet actif d'infrastructure contribue au recentrage des capitaux de TotalEnergies sur les actifs productifs et illustre pleinement notre stratégie de gestion dynamique de notre portefeuille", a déclaré Jean-Pierre Sbraire, directeur financier de TotalEnergies.

Le projet Gladstone LNG

Ce projet intégré de production de gaz naturel liquéfié (GNL) comprend la production de gaz naturel des champs de Fairview, Arcadia, Roma et Scotia, situés dans les bassins miniers de Bowen et de Surat, dans le Queensland, en Australie.

Il inclut également l'acheminement de la production sur environ 400 kilomètres, vers une usine de liquéfaction de gaz située dans le port industriel de Gladstone, au nord-est de Brisbane, sur la côte est de l'Australie. Cette usine est dotée de deux trains d'une capacité nominale totale de 7,8 millions de tonnes par an (Mt/a).

Les installations aval se composent pour l'essentiel du système de transport du gaz et de l'usine de liquéfaction à deux trains. Le projet Gladstone LNG exporte du GNL depuis 2015.

TotalEnergies en Australie

Depuis plus de 60 ans, TotalEnergies mène en Australie un éventail d'activités qui couvrent tout le spectre du secteur de l'énergie.

Le Groupe est associé à deux grands projets de GNL australiens : Gladstone LNG, sur Curtis Island, en production depuis 2015, et Ichthys LNG, à Darwin, opérationnel depuis 2018.

Total Eren (filiale à 30% de TotalEnergies) a commissionné la centrale photovoltaïque de Kiamal, d'une capacité de 250 MW, la plus grande de l'État de Victoria. Maxeon (filiale à 27% de TotalEnergies) se concentre sur la production décentralisée d'électricité sur les segments résidentiel et commercial. Total Gas & Power Australia a une licence de distribution d'électricité et développe également des projets de stockage d'énergie de 100 MW / 100 MWh dans l'État de Victoria. Saft, filiale à 100% de TotalEnergies, gère la commercialisation de batteries de pointe pour les télécommunications, le transport et le réseau, les alimentations industrielles de secours, l'électronique civile et la défense. La branche Marketing et Services de TotalEnergies est active sur le marché des lubrifiants en Australie.