TotalEnergies : concluant ?

(Boursier.com) — TotalEnergies indique que les opérations de forage et de test de production menées sur le puits d'appréciation Cronos-2 situé sur le Bloc 6 au large de Chypre, ont été finalisées avec succès. TotalEnergies détient une participation de 50% dans le Bloc 6, aux côtés d'Eni (50%, opérateur). Le puits Cronos-2 a confirmé l'extension latérale de la découverte de gaz de Cronos-1, dont le puits a été foré en août 2022. Situé à environ 160 km au sud-ouest des côtes chypriotes, Cronos-2 a rencontré plusieurs intervalles de réservoir carbonaté avec une épaisseur nette réservoir de 115 mètres. Le test de production a confirmé un excellent potentiel de production du puits. Deux autres découvertes, Calypso-1 et Zeus-1, avaient été faites sur le même Bloc, respectivement en 2018 et 2022.

"L'appréciation concluante de la découverte de gaz de Cronos confirme la présence de ressources significatives et le potentiel de production du Bloc 6. Les ressources découvertes vont désormais faire l'objet d'une évaluation complète afin de déterminer la meilleure option de développement pour contribuer à l'approvisionnement en gaz de l'Europe et de la région", a ajouté Julien Pouget, Directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord de la branche Exploration-Production de TotalEnergies.