TotalEnergies : cession de Total E&P Dunga GmbH pour 330 M$

(Boursier.com) — TotalEnergies déploie sa stratégie de transition énergétique au Kazakhstan avec, d'une part, la cession de sa filiale Total E&P Dunga GmbH et, d'autre part, le projet éolien géant Mirny, qui a reçu le soutien des autorités françaises et kazakhes à l'occasion de la visite du Président du Kazakhstan, Kassym Jomart Tokaïev, en France.

Le 28 novembre, TotalEnergies a signé un accord pour la vente de sa filiale Total E&P Dunga GmbH à la société kazakhe Oriental Sunrise Corp Ltd, pour un montant de 330 millions de dollars.

Total E&P Dunga GmbH détient une participation de 60 % dans le champ pétrolier onshore de Dunga, au Kazakhstan, représentant une quote-part de production d'environ 7400 barils équivalent pétrole par jour en 2022. La transaction est soumise à l'approbation des autorités kazakhes et à la renonciation des partenaires à leurs droits de préemption.

Par ailleurs, Total Eren a signé un accord avec ses partenaires Samruk-Kazyna et KazMunayGas en vue du développement du projet Mirny, le plus grand projet éolien jamais initié au Kazakhstan. Ses 200 éoliennes, totalisant 1 GW de capacité installée, seront combinées à un système de stockage par batterie de 600 MWh. Le projet fournira à plus d'un million de personnes au Kazakhstan une électricité bas carbone.