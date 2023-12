TotalEnergies : cession d'actif en Afrique du Sud

(Boursier.com) — En ligne avec sa stratégie de cession d'actifs non stratégiques, TotalEnergies a signé avec le groupe Prax un accord prévoyant la cession de la participation minoritaire de 36,36% détenue par TotalEnergies Marketing South Africa dans la raffinerie Natref (National Petroleum Refiners of South Africa), sous réserve des autorisations et approbations d'usage.

Située à Sasolburg (province de l'État libre, Afrique du Sud), la raffinerie Natref, d'une capacité de production de 108.500 barils de pétrole par jour, est exploitée par une joint-venture entre Sasol (63,64%) et TotalEnergies Marketing South Africa (36,36%) et approvisionne la région de Johannesbourg.

"Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de la Compagnie de céder ses actifs non stratégiques pour se concentrer sur ses grandes plateformes intégrées de raffinage -pétrochimie", a déclaré Jean-Pierre Sbraire, directeur financier de TotalEnergies.

Présente en Afrique du Sud depuis près de 70 ans, la Compagnie maintient son engagement dans le pays, où elle produit et commercialise de multiples énergies (carburants, biocarburants, énergies renouvelables, électricité).