TotalEnergies cède à Petronas une participation de 40% dans un champs pétrolier en Angola

(Boursier.com) — TotalEnergies EP Angola Block 20 a finalisé la cession à Petronas Angola E&P LTD (PAEPL), une compagnie du groupe Petronas, d'une participation de 40% dans le bloc 20 du bassin de la Kwanza en Angola. La transaction a été conclue pour un montant, au 1er janvier 2023, de 400 millions de dollars, soumis aux ajustements de prix usuels.

TotalEnergies conserve sa position d'opérateur et une participation de 40% dans le bloc 20, aux côtés de PAEPL (40%) et de Sonangol Pesquisa e Produção S.A. (20%).

Le bloc 20 contient les découvertes de pétrole de Cameia et Golfinho, situées à 150 km environ au sud-ouest de Luanda. Il est prévu que ces découvertes soient développées par un système de puits sous-marins relié à un FPSO (unité flottante de production, stockage et chargement) d'une capacité de production de 70.000 barils par jour, qui sera le septième FPSO développé par TotalEnergies en Angola. Le projet mettra en oeuvre les meilleures technologies disponibles pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre et les installations seront conçues pour zéro torchage, le gaz associé étant entièrement réinjecté dans les réservoirs.

"TotalEnergies se réjouit d'accueillir Petronas, un de ses partenaires stratégiques, sur le bloc 20 du bassin de la Kwanza. Avec Sonangol et Petronas, nous avons ainsi constitué un partenariat solide qui va nous permettre de prendre ensemble la décision finale d'investissement pour le développement des champs de Cameia et Golfinho, avec le soutien des autorités angolaises", a déclaré Nicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies