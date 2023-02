TotalEnergies cède à Crédit Agricole Assurances 50% d'un portefeuille de projets renouvelables en France

(Boursier.com) — TotalEnergies fait entrer Crédit Agricole Assurances au capital d'un portefeuille de projets renouvelables en France. Dans le cadre de sa stratégie de croissance rentable dans les renouvelables, le géant de l'énergie cède ainsi à Crédit Agricole Assurances 50% d'un portefeuille de 234 MW de projets renouvelables, dont 23 centrales solaires d'une capacité de 168 MW et 6 centrales éoliennes d'une capacité de 67 MW. Sur ces 29 centrales du portefeuille, 25 sont déjà en exploitation (180 MW) et 4 autres (54 MW) seront mises en service au 1er semestre 2023.

Cette transaction est fondée sur une valeur d'entreprise du portefeuille de 300 millions de dollars (100%) équivalente à un multiple de 16x EBITDA. Cette cession partielle à Crédit Agricole Assurances permet à TotalEnergies d'accélérer les cash-flows des projets et d'améliorer la rentabilité des capitaux investis, conformément à son modèle économique pour le développement des renouvelables.

La gestion d'actifs, l'exploitation et la maintenance de ces 29 centrales continueront à être assurées par les équipes de TotalEnergies. L'énergie produite par ces centrales correspondra à la consommation électrique de 200.000 habitants et permettra d'éviter environ 96.000 tonnes de CO2 par an pendant 30 ans.

"Cette opération de cession partielle démontre la solidité de notre modèle économique qui assure un niveau de rentabilité de nos capitaux investis dans les renouvelables supérieur à 10%. Nous sommes ravis d'y associer un partenaire comme Crédit Agricole Assurances, et de soutenir ses investissements en faveur de la transition énergétique. Fort de ses équipes et de son modèle, TotalEnergies entend poursuivre son développement en France pour y atteindre 4 GW de capacité de production d'origine renouvelable d'ici 2025", a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies.