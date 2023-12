TotalEnergies cède 25,5% du parc éolien offshore de Seagreen en Ecosse à PTTEP

(Boursier.com) — En ligne avec son modèle économique dans les renouvelables, TotalEnergies a signé un accord avec PTTEP, compagnie nationale thaïlandaise de pétrole et de gaz, en vue de la cession par TotalEnergies d'une participation de 25,5% dans le parc éolien offshore de Seagreen en Ecosse, pour une considération de 522 millions de livres sterling (689 millions de dollars). TotalEnergies détiendra désormais 25,5% de Seagreen aux côtés de PTTEP (25,5%) et de SSE Renewables (49%).

Cette transaction valorise Seagreen 4,3 milliards de dollars (à 100%), soit un multiple de 13 fois l'EBITDA moyen attendu sur les 5 prochaines années, en fonction de l'évolution des prix du marché de l'électricité.

D'une capacité totale de 1.075 MW, Seagreen est le parc éolien à fond fixe le plus profond au monde. Opérationnel depuis octobre 2023, Seagreen possède 114 turbines permettant d'alimenter plus de 1,6 million de foyers, soit l'équivalent de deux foyers écossais sur trois.

Par ailleurs, TotalEnergies et PTTEP ont signé un accord (MoU) visant à explorer des opportunités communes dans le développement des énergies renouvelables.

"Après un long partenariat dans la production de gaz en Thaïlande, nous sommes ravis d'accueillir PTTEP comme nouvel actionnaire dans le parc éolien offshore de Seagreen aux côtés de SSE, une première dans notre collaboration avec PTTEP dans les énergies renouvelables. Cette transaction est un nouveau succès dans la mise en oeuvre de notre stratégie de transition et contribuera à l'atteinte de notre objectif de 12% de rentabilité dans notre business d'électricité Integrated Power", a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.

"PTTEP est également très heureux d'étendre son partenariat et sa collaboration avec TotalEnergies dans le domaine de l'éolien offshore et des énergies renouvelables en vue de favoriser la croissance mutuelle de nos deux entreprises. Ce succès marque également une étape importante pour PTTEP dans sa diversification dans les énergies propres en vue d'un avenir durable", a déclaré Montri Rawanchaikul, directeur général de PTTEP.

La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations gouvernementales et réglementaires applicables.