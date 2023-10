TotalEnergies : campe sous les 60 euros, mais les analystes persistent et signent

(Boursier.com) — TotalEnergies campe sous les 60 euros ce vendredi, alors que TotalEnergies EP Canada Ltd a finalisé la cession à ConocoPhillips d'une participation de 50% dans l'actif de sables bitumineux de Surmont, ainsi que de certaines obligations logistiques associées. La transaction a été conclue pour un montant de base de 4,03 milliards de dollars canadiens (environ 3 milliards de dollars américains), ainsi que des paiements additionnels pouvant atteindre 440 millions de dollars canadiens (environ 330 M$ US).

En incluant les ajustements de prix, TotalEnergies a reçu un paiement comptant au 'closing' de 3,7 milliards de dollars canadiens (environ 2,75 Mds$ US). Au niveau de prix actuel du WCS (Western Canadian Select) et de production de l'actif, TotalEnergies recevrait l'intégralité des paiements additionnels d'ici un an.

TotalEnergies a également signé un accord en vue de la cession à Suncor de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd., comprenant notamment sa participation dans l'actif de sables bitumineux de Fort Hills ainsi que certaines obligations logistiques associées. Le montant de la transaction s'élève à 1,47 milliard de dollars canadiens (environ 1,1 Md$ US). La finalisation de cette transaction est attendue d'ici fin 2023.

Révision en série

Parmi les avis de brokers, Goldman Sachs propose un objectif ajusté de 66 à 69 euros malgré la correction récente des cours du pétrole. Parmi les autres ajustements d'analystes, HSBC avait déjà relevé son objectif de cours à 73 euros et Jefferies restait acheteur avec un objectif réhaussé à 70 euros. Bernstein ('surperformer') avait de son côté rehaussé le curseur à 78 euros, tandis que Morgan Stanley ('surpondérer') avait porté son objectif à 77 euros. Le géant de l'énergie a touché récemment un sommet historique dans la zone des 65 euros, dans la foulée des annonces faites par la direction lors de sa récente journée investisseurs à New York.

Le groupe compte augmenter sa production d'hydrocarbures de 2% à 3% par an sur les 5 prochaines années tout en réduisant de manière drastique les émissions de ses opérations... S'il prévoit également d'accroître sa production d'électricité à plus de 100 TWh d'ici 2030 en investissant 4 milliards de dollars par an, le management n'a pas oublié ses actionnaires. Le groupe table en effet sur un retour à l'actionnaire de l'ordre de 44% de son cash-flow en 2023 et s'est fixé pour objectif de le maintenir à plus de 40% au-delà de cette année.