TotalEnergies : calendriers de distribution des dividendes des exercices 2024 et 2025

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de TotalEnergies fait part, sous réserve des décisions du Conseil d'administration et des différentes Assemblées générales, du calendrier de détachement et de distribution aux actionnaires des dividendes relatifs aux exercices 2024 et 2025.

Pour l'exercice 2024

- 1er acompte : détaché le 25 septembre 2024, et mis en paiement le 1er octobre 2024

- 2e acompte : détaché le 2 janvier2025, et mis en paiement le 6 janvier 2025

- 3e acompte : détaché le 26 mars 2025, et mis en paiement le 1er avril 2025

- Solde : détaché le 19 juin 2025, et mis en paiement le 1er juillet 2025.

Pour l'exercice 2025

- 1er acompte : détaché le 1er octobre 2025, et mis en paiement le 3 octobre 2025

- 2e acompte : détaché le 2 janvier 2026, et mis en paiement le 6 janvier 2026

- 3e acompte : détaché le 1er avril 2026, et mis en paiement le 7 avril 2026

- Solde : détaché le 1er juillet 2026, et mis en paiement 3 juillet 2026.