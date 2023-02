TotalEnergies : Calendrier indicatif du détachement du dividende au titre de l'exercice 2024

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de TotalEnergies, réuni le 7 février 2023, a décidé que, sous réserve des décisions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale appelés à statuer sur les comptes de l'exercice 2024, l'affectation du résultat et la mise en distribution du solde du dividende, le calendrier de détachement des acomptes et du solde du dividende relatifs à l'exercice 2024 serait le suivant :

-1er acompte : 25 septembre 2024

-2ème acompte : 2 janvier 2025

-3ème acompte : 26 mars 2025

-Solde : 19 juin 2025

Ce calendrier indicatif concerne les dates de détachements relatifs aux actions admises aux négociations sur Euronext.