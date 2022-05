TotalEnergies bondit dans le sillage du brut

(Boursier.com) — Dans le sillage d'un baril de brut qui reprend plus de 5%, TotalEnergies s'offre un copieux rebond de 3,4% à 49,8 euros en milieu d'après-midi à Paris. Outre une baisse de l'aversion au risque, les cours pétroliers bénéficient de l'annonce d'une forte diminution des contaminations au Covid-19 à Shanghai et à Pékin. Les responsables de Shanghai ont notamment déclaré que la moitié de la ville avait atteint le statut zéro Covid, même s'ils ont également souligné qu'il n'était pas temps d'assouplir les restrictions malgré les pressions externes et interne.

Par ailleurs, l'Union européenne s'efforce de parvenir à un consensus sur de nouvelles sanctions contre la Russie, dont un embargo sur le pétrole. "Les prix du pétrole rebondissent fortement après deux jours de lourdes pertes dans un contexte de resserrement des perspectives d'approvisionnement", écrit ainsi PVM Oil Associates.

Sur le front des analystes, RBC Capital a revalorisé le titre du géant de l'énergie de 55 à 60 euros tout en restant à 'performance sectorielle'. Bernstein a de son côté ajusté son objectif de 64 à 65 euros ('performance de marché').