TotalEnergies : bien orienté

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché et de cours du brut bien orientés, TotalEnergies s'adjuge 0,9% à 58 euros en matinée à Paris. Redburn adopte une position plus neutre sur le secteur de l'énergie que la vision prudente qu'il avait depuis janvier en raison de la dernière décision de l'Opep+. La baisse de l'offre à la suite du mouvement de l'Opep+ ne sera probablement pas entièrement compensée même si la demande déçoit, et l'équilibre du marché devrait donc se resserrer au cours du second semestre, selon l'analyste. Redburn s'attend à un déficit de 1,8 Mb/j au 4e trimestre et prévoit que le Brent dépassera la barre des 90$ le baril avant de reculer par la suite.

Le courtier n'est néanmoins toujours pas clairement haussier car il pense "que fondamentalement, le marché pétrolier reste équilibré (sans les réductions de l'Opep+) plutôt que tendu, et que le resserrement anticipé au second semestre est relativement bien compris par le marché". Le broker passe ainsi de 'vendre' à 'neutre' sur TotalEnergies.