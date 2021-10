TotalEnergies : bien orienté

(Boursier.com) — Suite à la finalisation de l'acquisition par AGEL de 100% de SB Energy India auprès de SoftBank Group pour 80% et du Bharti Group pour 20% annoncée le 19 mai 2021, TotalEnergies, qui détient une participation de 20% dans AGEL, ajoute aujourd'hui une capacité nette d'environ 1,4 GWc de projets en opération et en construction à son portefeuille renouvelable.

SB Energy India dispose d'un portefeuille global de projets renouvelables de 5 GWac à travers quatre États indiens. Il s'agit de fermes d'échelle industrielle, dont les capacités sont à 84% solaires (4 180 MWac), 9% hybrides (éoliennes-solaires, 450 MW) et 7% éoliennes (324 MW) et dont 1 700 MW sont en exploitation, 2 554 MW en construction et 700 MW sur le point de l'être. Ces projets font tous l'objet de contrats d'achat d'énergie sur 25 ans avec des contreparties souveraines telles que Solar Energy Corporation of India, NTPC et NHPC.

Cette transaction valorise SB Energy India à un montant d'environ 3,5 milliards de dollars. Parmi les derniers avis de brokers, Barclays vise désormais un cours de 55 euros, contre 50 euros précédemment avec un avis à 'surpondérer'. Le titre monte de 0,6% ce lundi matin à 41,50 euros.