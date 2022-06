TotalEnergies : Bernstein en renfort

(Boursier.com) — A contre-courant, TotalEnergies progresse de 1% à 51,1 euros en matinée à Paris. Le titre est porté par une note de Bernstein qui a relevé à 'surperformer' sa recommandation sur le dossier tout en remontant sa cible de 65 à 70 euros. "L'action TotalEnergies est l'une des plus résilientes en cas de récession", souligne le broker, jugeant faible le risque d'une remise en cause de la croissance des dividendes et des rachats d'actions sur les cinq prochaines années. Ajoutant que la valorisation du titre par rapport au bénéfice par action et au flux de trésorerie attendus est "au plus bas depuis plusieurs décennies", le courtier dit avoir identifié "un point d'entrée opportun" pour profiter d'un potentiel d'appréciation qu'elle estime à 40%.

Concernant le gaz naturel liquéfié, l'un des grands axes de développement du groupe, Bernstein souligne que malgré le revers lié à la guerre en Ukraine, TotalEnergies peut tabler sur une croissance annuelle moyenne de 6% d'ici 2027 hors Russie, grâce à l'accélération de ses projets en Papouasie-Nouvelle Guinée, aux Etats-Unis, au Mexique et au Qatar.