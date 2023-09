TotalEnergies : au sommet !

(Boursier.com) — Dans le sillage des cours du brut qui foncent vers la barre des 100$ le baril, TotalEnergies progresse de 1,5% à 63,8 euros sur le marché parisien. Le géant de l'énergie, qui affiche un gain de 'seulement 7%' depuis le premier janvier, a touché il y a quelques minutes un nouveau plus haut historique à 64,55 euros. Outre la bonne tenue des prix de l'or noir, le marché a très bien accueilli les annonces faites hier par TotalEnergies lors de sa journée investisseurs à New York.

Le groupe compte augmenter sa production d'hydrocarbures de 2% à 3% par an sur les cinq prochaines années tout en réduisant de manière drastique les émissions de ses opérations. S'il prévoit également d'accroître sa production d'électricité à plus de 100 TWh d'ici 2030 en investissant 4 milliards de dollars par an, le management n'a pas oublié ses actionnaires. Le groupe table en effet sur un retour à l'actionnaire de l'ordre de 44% de son cash-flow en 2023 et s'est fixé pour objectif de le maintenir à plus de 40% au-delà de cette année.

Oddo BHF ('surperformer') retient deux belles surprises : l'objectif de rentabilité des renouvelables qui passe de 10% à 12% et le plan de rachat d'actions qui est relevé de 8 à 9 Mds$ pour 2023. C'est au-delà des attentes du marché. Ceci permet à la fois de partager la hausse des cours du pétrole et la cession des actifs canadiens mais aussi de confirmer une politique de retour de cash généreuse avec un des meilleurs payout du secteur, souligne le broker. Au global, le groupe a rassuré sur trois sujets clés, la croissance, le retour aux actionnaires et la rentabilité des renouvelables. TotalEnergies est le top pick de l'analyste dans le secteur avec à la fois une stratégie avancée et crédible avec une valorisation qui est en ligne alors que le titre mérite une prime. De plus le rendement à 11% est parmi les meilleurs...

L'objectif de reverser aux actionnaires plus de 40% du flux de trésorerie d'exploitation au-delà de 2023 constitue une bonne surprise et souligne la confiance de la direction du producteur d'énergie à moyen terme, affirme également RBC Capital. La visibilité sur la croissance de l'entreprise à moyen terme reste un atout, alors que le groupe dispose d'opportunités de croissance diversifiées entre les liquides pétroliers, le gaz naturel liquéfié et les activités à faible émission de CO2, ajoute le broker, en remontant sa cible de 65 à 70 euros ('performance sectorielle'). Bernstein ('surperformer') a rehaussé le curseur de 75 à 78 euros tandis que Morgan Stanley ('surpondérer') a porté son objectif de 66 à 77 euros.