TotalEnergies : au plus haut depuis 4 ans !

(Boursier.com) — TotalEnergies monte de 0,3% à 56,70 euros ce jeudi, au plus haut depuis l'été 2018, alors que le géant de l'énergie est soutenu cette fois par une note du Credit Suisse qui a entamé le suivi du groupe pétrolier à "surperformance" avec un objectif de cours à 60 euros, alors que les cours du brut poursuivent leur progression dans la zone des 124$ le brent. HSBC avait déjà revalorisé le dossier de 53 à 57 euros avec un avis à l'achat et Berenberg était passé acheteur avec un objectif ajusté à 58 euros. L'analyste s'attend à ce que la société fournisse un rendement de flux de trésorerie disponible "attrayant" de 17%, l'un des plus élevés dans le secteur... De plus, le rythme de progression des rachats de titres au premier semestre 2022 apparaît soutenable dans le contexte actuel.

La société pétrolière affiche toujours un potentiel de croissance malgré son exposition à la Russie. Si cette dernière représente "toujours un risque important", le broker pense qu'il existe des options de croissance intéressantes ailleurs comme au Brésil, au Mozambique, aux États-Unis et au Suriname.