TotalEnergies : au menu de l'assemblée générale

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de TotalEnergies s'est réuni hier sous la présidence de M. Patrick Pouyanné, PDG. Il a décidé de convoquer l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société le mercredi 25 mai 2022. L'avis de réunion de cette assemblée sera publié prochainement au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) et pourra être consulté sur le site internet du groupe. Le Conseil d'administration a approuvé également les documents qui seront soumis à l'assemblée générale, incluant notamment le Rapport de Gestion. Ce Rapport est intégré dans le Document d'enregistrement universel 2021.

Sur proposition du Comité de Gouvernance et d'Ethique présidé par Mme Marie-Christine Coisne-Roquette, Administrateur Référent, le Conseil d'administration a décidé de soumettre à l'AG le renouvellement, pour une période de trois années, des mandats d'administrateurs de Mme Lise Croteau, Mme Maria van der Hoeven et M. Jean Lemierre dont les mandats arrivent à échéance à l'issue de l'assemblée générale. La nomination d'un nouvel administrateur représentant les salariés actionnaires, en remplacement de Mme Valérie Della Puppa Tibi dont le mandat arrive également à échéance, sera également soumise au vote de l'AG.

Par ailleurs, le Conseil d'administration soumettra à la prochaine AG la nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes pour un mandat de 6 exercices en remplacement du cabinet KPMG, dont le mandat s'achèvera à cette date et qui ne peut être renouvelé en application des dispositions légales, ainsi que le renouvellement pour une durée de 6 exercices du mandat de commissaire aux comptes d'Ernst and Young Audit.

Conformément à la résolution approuvée par les actionnaires en mai 2021, portant sur l'ambition de TotalEnergies en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone, le Conseil d'administration s'est engagé à rendre compte à l'AG du 25 mai 2022 des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette ambition. Dans cette optique, le Conseil d'administration a arrêté un rapport Sustainability & Climate - Progress Report 2022 qui sera publié le 24 mars et soumis à un vote consultatif des actionnaires. Ce rapport rend compte de la mise en oeuvre de la stratégie et des progrès réalisés en 2021 au regard des objectifs à horizon 2030 et complète également l'ambition de la Société, notamment en fixant des objectifs de réduction d'émissions de méthane et des émissions mondiales du Scope 3 pétrole à horizon 2030 et en décrivant une vision de ce que seraient les activités de la Compagnie en 2050, atteignant la neutralité carbone, ensemble avec la société. Ce rapport explicite également comment TotalEnergies considère le scénario Net Zéro de l'Agence Internationale de l'Energie dans son ambition de transition énergétique vers la neutralité carbone. Il sera publié et présenté le 24 mars 2022, à l'occasion d'une réunion investisseurs Strategy, Sustainability & Climate.

Enfin, le Conseil d'administration soumettra à l'AG l'approbation des résolutions relatives à la rémunération de ses mandataires sociaux ainsi que de diverses résolutions d'ordre financier.