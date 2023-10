TotalEnergies / Aramco : une première pour Satorp

(Boursier.com) — Pour la première fois dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, Satorp, plateforme détenue conjointement par Aramco (62,5%) et TotalEnergies (37,5%), a réussi à produire par 'coprocessing' du carburant aérien durable (SAF) certifié ISCC+, à partir d'huile de cuisson usagée.

En août dernier, la plateforme a réussi à traiter par coprocessing de l'huile de cuisson usagée au sein de son unité d'hydrodésulfuration à basse pression pour produire un carburant remplissant l'ensemble des critères de qualité du cahier des charges SAF. TotalEnergies a contribué à cette réussite en apportant son expérience et son expertise.

Satorp a reçu la certification internationale ISCC+ (International Sustainability and Carbon Certification) pour produire du SAF. Cette certification permettra à la plateforme de répondre à la hausse attendue de la demande de SAF au Royaume d'Arabie Saoudite.

"Ce projet sur la plateforme de Satorp s'inscrit dans l'objectif que s'est fixé TotalEnergies : produire 1,5 million de tonnes par an de SAF à l'horizon 2030", a déclaré François Good, Directeur Raffinage et Pétrochimie pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie chez TotalEnergies.

Rappelons que les carburants aériens durables produits à partir d'huile de cuisson usagée permettent une réduction d'au moins 80% des émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie, en comparaison à leur équivalent fossile.