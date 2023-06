TotalEnergies / Aramco : attribution des contrats d'ingénierie et de construction du complexe 'Amiral' en Arabie Saoudite

(Boursier.com) — Aramco et TotalEnergies ont attribué les contrats d'ingénierie et de construction (EPC) d'un montant de 11 milliards de dollars pour le complexe 'Amiral', site pétrochimique de taille mondial adossé à la raffinerie de Satorp de Jubail en Arabie Saoudite.

Une cérémonie de signature a eu lieu à Dhahran en présence d'Amin H. Nasser (Président-directeur général d'Aramco) et de Patrick Pouyanné (Président-directeur général de TotalEnergies).

L'attribution des contrats EPC pour les principales unités de traitement et installations associées marque le coup d'envoi des travaux de construction de ce projet commun, à la suite de la décision finale d'investissement en décembre 2022. Intégré à la plateforme existante de Satorp, le nouveau complexe pétrochimique abritera le plus grand vapocraqueur sur charges mixtes du Golfe, d'une capacité de production de 1,65 million de tonnes d'éthylène et autres gaz industriels par an.

Ce projet d'expansion devrait attirer plus de 4 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans des domaines d'activités industrielles variés (fibres de carbone, lubrifiants, fluides spéciaux, détergents, additifs, pièces automobiles et pneumatiques) et créer environ 7.000 emplois, directs et indirects dans le pays.

Les contrats EPC ont été attribués à :

- Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd pour un vapocraqueur sur charges mixtes d'une capacité nominale de 1 650 kilotonnes par an (kta) d'éthylène et autres gaz industriels ainsi que des installations, torchères et systèmes d'interconnexion destinés aux principaux packages du site ;

- Maire Tecnimont pour deux lignes de polyéthylène faisant appel à la technologie Advanced Dual Loop, d'une capacité nominale de 500 kta par an chacune, et les unités associées ;

- Sinopec Engineering Group Saudi Co. Ltd — pour le parc de cuves et l'intégration à Satorp ;

- Gulf Consolidated Contractors Co pour les gazoducs de transfert ;

- Mohammed Ali Al-Suwailem Trading & Contracting Co. pour les installations de soutien industriel ;

- Mofarreh Marzouq Al Harbi & Partners Co. Ltd pour la préparation du site;

- Mobarak M. Al Salomi & Partners for Contracting Co. - pour les installations temporaires de construction.