TotalEnergies : appel d'offres remporté à Anvers

Crédit photo © TotalEnergies

(Boursier.com) — La ville d'Anvers a attribué à TotalEnergies l'extension et le développement de son réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques. Dans le cadre de ce contrat d'exclusivité, le plus grand attribué à ce jour dans le pays, TotalEnergies va étendre le réseau actuel de la Ville d'Anvers en installant d'ici à 2024 des nouveaux points de recharge de la Ville, incluant des bornes haute puissance de 120 kW.

Attribuée jusqu'en 2034 pour les bornes de recharge standard (22 kW) et 2038 pour les bornes de recharge haute puissance, la concession couvre la fourniture, l'installation et l'exploitation technique et commerciale du réseau de bornes publiques. L'intégralité des besoins en électricité de ce réseau sera fournie par de l'électricité verte produite par TotalEnergies, notamment à partir d'éolien offshore, permettant ainsi aux utilisateurs anversois de bénéficier d'une recharge électrique 100% renouvelable pour leurs véhicules.

Ce nouveau contrat renforce la position de TotalEnergies en tant qu'acteur-clé de la mobilité électrique en Europe, en ligne avec son ambition d'opérer plus de 150.000 points de recharge pour véhicules électriques d'ici à 2025. Opérateur du réseau public Charge.Brussels ainsi que de bornes Moyenne et Très Haute Puissance au sein de ses stations-services, TotalEnergies est déjà un acteur reconnu de la mobilité électrique en Belgique. Avec Anvers, la compagnie poursuit son développement dans les grandes agglomérations mondiales, avec un large portefeuille de points de recharge actuellement en opération ou en construction.