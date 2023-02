TotalEnergies annule 4,9% du capital auto-détenu

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de TotalEnergies a décidé de réduire le capital social de la société par annulation de 128.869.261 actions auto-détenues représentant 4,92% du capital social. Ces actions ont été rachetées entre les 11 février et 15 décembre 2022.

A l'issue de cette annulation d'actions, le nombre d'actions composant le capital social de TotalEnergies SE s'élève à 2.490.262.024, et le nombre de droits de vote exerçables en Assemblée générale à 2.655.005.180.

Le nombre total de droits de vote attachés à ces 2.490.262.024 actions (dénommés droits de vote théoriques) s'élève à 2.680.013.644, en tenant compte des droits de vote attachés aux 25.008.464 actions auto-détenues par TotalEnergies SE aux fins d'annulation et au titre de la couverture des plans d'attribution d'actions de performance, et privées de droits de vote.

Cette opération n'a pas d'impact sur les comptes consolidés de TotalEnergies SE, le nombre moyen pondéré dilué d'actions et le bénéfice net par action.