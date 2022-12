TotalEnergies annonce une nouvelle découverte de gaz offshore sur le bloc 6 au large de Chypre

(Boursier.com) — TotalEnergies et Eni (opérateur) ont fait une nouvelle découverte de gaz sur le puits Zeus-1 situé sur le bloc 6, au large de Chypre. Elle fait suite à deux autres découvertes, Calypso-1 et Cronos-1, réalisées sur le même bloc, respectivement en 2018 et en août dernier.

Le puits Zeus-1 a rencontré une colonne de gaz de 105 mètres nets dans des réservoirs carbonatés, renforçant le caractère prometteur de cette zone et de son développement.

Situé à 162 kilomètres des côtes chypriotes et à cinq kilomètres à l'ouest de Cronos-1, le puits Zeus-1 a été foré en toute sécurité et a fait l'objet de tests concluants par l'appareil de forage Tungsten Explorer.

"Cette réussite sur le puits Zeus-1 vient renforcer le potentiel du bloc 6, quatre mois seulement après la découverte de Cronos-1", a déclaré Kevin McLachlan, Directeur Exploration de TotalEnergies. "?Les nouvelles données recueillies sur ce puits nous permettront d'évaluer les options de développement rapide des ressources découvertes.?" TotalEnergies détient une participation de 50% dans le bloc 6, dont Eni est l'opérateur (50%). À Chypre, la Compagnie est également présente dans les blocs offshore 11 (50%, opérateur), 7 (50%, opérateur), 2 (20%), 3 (30%), 8 (40%) et 9 (20%).